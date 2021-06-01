مصرع طفل عام ونصف بحادث دعس في الخليل

وطن: لقي اليوم الثلاثاء، طفل يبلغ من العمر عام ونصف مصرعه نتيجة حادث دعس تعرض له بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوقوع حادث سير في منطقة سنجر بمدينة الخليل، على الفور تحركت شرطة المرور للمكان لمعاينة الحادث.

وأضاف ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدعس من قبل أحد أفراد أسرته بالخطأ أثناء تواجد الطفل أمام المنزل، الأمر الذي تسبب بمصرعه على الفور.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.