مؤسسات حقوقية: الضمانات التي كفلها القانون الأساسي لحرية الرأي والتعبير في مهب الريح

رام الله – وطن: كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رصدها 26 انتهاكا للحريات العامة، 15 في الضفة و11 في قطاع غزة منذ بداية كانون الثاني من العام الحالي ولغاية الأول من آيار.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية الكترونية في مدينة رام الله اليوم، حول الاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير، بتنظيم من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسة الحق، وذلك في ظل تصاعد الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير لدى الاجهزة الامنية في الضفة وغزة.



وأوضح محامي الهيئة علاء نزال أن أبرز الانتهاكات تمثلت في الاحتجاز التعسفي على خلفية حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، اضافة لتهديد النشطاء والصحفيين، وتقييد استخدام المواقع الاجتماعية، اضافة لانتهاك حرية الصحافة والعاملين في المجال الاعلامي، ناهيك عن قيود تداول المعلومات والوصول اليها ومصادرة معدات صحفية.

وفي السياق ذاته، قال مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة إسلام التميمي إن الضمانات التي جاءت في وثيقة الاستقلال والقانون الدولي لحرية الرأي والتعبير، باتت اليوم في مهب الريح، مردفا: نحن اليوم أمام انتهاكات مركّبة، تتمثل في انتهاك حرية الرأي والتعبير، والاحتجاز التعسفي الذي يعد انتهاكا بموجب القوانين السارية المحلية والدولية، وهناك استخدام لموضوع الاجتجاز لقمع الحريات والحد منها.

وتابع: استبشرنا خيرا بعد اتفاق القاهرة الذي ألقى بظلال إيجابية في العلاقة ما بين فتح وحماس، وكان الأمل كبيرا بعودة الحياة السياسية والنيابية بعد إصدار مرسوم الحريات ، لكن خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا، شهدنا انتكاسة تم بموجبها استدعاء واحتجاز مجموعة من النشطاء.

وفي السياق ذاته، كشف محامي مؤسسة الحق شاكر اطميزة عن رصد المؤسسة لخروقات يومية في ملفات الاعتقال السياسي أبرزها استخدام التوقيف كعقوبة وليس كإجراء احترازي، مردفا: هناك بُطلان في اجراءات التوقيف والتحقيق بحق نشطاء حرية الرأي.

وشدد على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص إلا بمذكرة قانونية وهذا يغيب في حالات الاعتقال السياسي، حيث تتم المداهمة دون مذكرة إحضار صادرة عن النيابة العامة وهذا مخالف للقانون الأساسي".





وتابع: الاستدعاءات التي تتم عبر الهاتف أو البريد للتحقيق داخل الجهاز الأمني ومن ثم عملية التوقيف، تتم دون أي ضمانات قانونية المكفولة في القانون مثل حق الاتصال مع محام، مردفا: للأسف هذا غير متوفر وهذا يؤدي الى بطلان كل اجراءات التحقيق.

وكشف اطميزة، أن أغلب التهم الموجهة للنشطاء حول اثارة النعرات الطائفية والعنصرية وقذف المقامات العليا، وبعض التهم في مجال تلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث قال في هذا الصدد: لم يصدر حتى الآن أي قرار بالإدانة لأي من هؤلاء النشطاء، لأن القضاء يعي تماما الوقائع التي استندت اليها النيابة في توجيه التهمة للمعتقل السياسي.



من جهتها، قالت محامية مؤسسة الحق كاثرين أبو عمشة إن أي تشريعات وقوانين مقرة، يجب أن تتفق مع القانون الأساسي لأنه نص على حرية الرأي والتعبير في المادة 19، التي جاء فيها "لا مساس على حرية الرأي والتعبير"، بما فيه الرأي السياسي، حيث منع القانون انتهاك هذه الحريات وشجع على الحق في المشاركة السياسية كأحد الحقوق الأساسية، وأوجب عدم التعرض لوسائل الإعلام أو تقييدها والاشخاص العاملين فيها، مشيرة إلى أن جميع المخالفات التي تمس ببنود القانون تعتبر جرائم ولا تسقط بالتقادم.

وتابعت: فلسطين انضمت لـ 7 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان من أصل 9، ما يلزمها بعدم المساس في الحريات العامة، كما أنه واجب على فلسطين مراعاة حقوق الافراد في التعبير عن رأيهم، حسب المادة 19 في العهد المدني والسياسي، لأن لكل شخص حق الاعتقاد وابداء الرأي دون مساس أو مضايقة، وبالتالي لا يجب إقرار قوانين فضفاضة كي تصبح ذريعة للاعتداء على الحريات العامة، ووضع قيود على حق التعبير.

وأكدت أنه وفقا للمعايير الدولية فإنه لا يجوز فرض عقوبات على أشخاص يمارسون الخطاب السياسي، لأن التعبير عن الرأي أساس نجاح النظام السياسي، وأساس النظام الديمقراطي الذي يجب أن يتوفر في الدول، وانطلاقا من ذلك؛ لا يجوز احتجاز الأفراد ضمن التجمعات السلمية ولا يجب أن تخضع للعقاب أو التجريم، كما لا يجوز وضع نصوص تشريعية تخالف ذلك.

وأوضحت أن هناك سلسة من القوانين التي تحتاج الى تعديل في فلسطين مثل قانون العقوبات الاردني الساري منذ 1960 والذي فرض على حرية الرأي والتعبير عقوبة الحبس بناء على تعريفات وتهم فضفاضة للتجري، مردفة: على سبيل المثال مصطلحات الشعور القومي والنعرات الطائفية واضعاف الشعور الوطني، وغيرها الكثير من المصطلحات التي تستخدم اليوم لحبس النشطاء أثناء تعبيرهم عن آرائهم في القضايا العامة.

وتابعت: قانون العقوبات الساري في غزة رقم 74 لعام 36 منذ العهد البريطاني، اعتبر نشر صور أو مخطوطات لشخصيات عامة جنحة تقتضي الحبس لمدة عام، وهذا يتناقض مع المواثيق الدولية التي انضممنا لها.

وشددت على أن النصوص المحلية يجب أن تصاغ على أساس احترام القانون الأساسي الذي منع المساس بحرية الرأي والتعبير.