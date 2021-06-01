الأسير خضر بشارات يدخل عامه العشرين والأخير في سجون الاحتلال

وطن: يدخل الأسير خضر بشارات (41 عامًا) من طوباس، عامه العشرين والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت نادي الاسير الى أن الاسير بشارات واجه تحقيقا قاسيًا استمر لمدة أربعة شهور، وتعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي الذي تسبب له لاحقًا بمشاكل صحية، ويعاني اليوم من مرض في الجلد، كما واجه العزل الانفرادي لثلاث سنوات متواصلة.

وسمح الاحتلال لوالده ووالدته بزيارته لأول مرة بعد خمس سنوات من اعتقاله، وحرم أشقائه من زيارته لـ(17) عاماً، وبعد جهود بذلتها مؤسسات حقوقية سمح لشقيقته الوحيدة وأحد أشقائه بزيارته الأربعة بزيارته.

توفيت والدته بعد 12 عاماً من اعتقاله ووالده بعد 14 عاماً من اعتقاله، يقبع في سجن النقب.