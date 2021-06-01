حضارة تحصل على موافقة وزارة الاتصالات لتمديد شبكة الفايبر للمنازل لتوفير سرعات انترنت تصل الى 1000 ميجا

وطن: أعلنت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي عن بدء العمل على توفير خدمة الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية للمنازل (FTTH ( وبسرعات عالية تصل إلى 1000 ميجا وبأسعار منافسة في متناول الأسر الفلسطينية.

جاء ذلك بعد منح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية موافقتها لبناء شبكة الألياف الضوئية FTTH من قبل شركة حضارة ضمن مجموعة رخص وموافقات منحتها الوزارة لعدد من الشركات التي تقدمت لها للاستثمار في شبكات الألياف الضوئية المنزلية.

وأوضحت الشركة بأنها ستقدم خدمة الإنترنت للمشتركين عبر تقنية الألياف الضوئية FTTH بشكل كامل بحيث لا يحتاج المواطن للرجوع لأكثر من شركة لمتابعة الدعم على الخدمة أو أي إشكاليات تقع عليها ؛ وتقدمت بشكرها لوزارة الاتصالات على منحها الثقة لبدء العمل والاستثمار في الخدمة الجديدة التي من شأنها تدعيم الاقتصاد الفلسطيني وتطويره وتمكين الأسر الفلسطينية من الحصول على سرعات تواكب التطور الرقمي العالمي.

من جانبه أكد رامي قطينة المدير العام لشركة حضارة حرص الشركة على إيصال خدمات الإنترنت لكافة المواطنين بأعلى السرعات وبأفضل جودة كونها تسعى دوماً لتلبية تطلعات مشتركيها من خلال التطوير المتواصل لخدمات الإنترنت ومواكبة كل جديد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ واليوم مع ازدياد الطلب على السرعات العالية بسبب تطور الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لتحميل الفيديوهات والبث المباشر كما حدث في العدوان الأخير على شعبنا؛ إضافة الى اعتماد نظام التعليم عن بُعد خلال فترة الجائحة ونمو التطبيقات وتوسع إطار ومفهوم استخدامات الإنترنت ودخول رياضات الألعاب الإلكترونية والذهنية الى المجتمع الفلسطيني؛ بات المواطن بحاجة لسرعات أعلى من السرعات الحالية المقدمة عبر نموذج خط النفاذ إضافة الى الجودة التي لا تقارن بالسرعات الموجودة.

وأضاف قطينة "اليوم بعد حصولنا على موافقة رسمية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسمح لنا بتمديد خدمات الإنترنت بتقنية الألياف الضوئية في محافظتي رام الله وبيت لحم في المرحلة الاولى فاننا سنتمكن من تزويد أهلنا في هذه المحافظات بخدمة الإنترنت بسرعات غير مسبوقة للقطاع المنزلي وهي 500ميجا و1000 ميجا خلال الستة أشهر القادمة بما يضمن تلبية احتياجاتهم المتجددة للسرعات العالية .

والجدير ذكره أنّ خدمة الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية للمنازل( ( FTTH توفر العديد من المزايا مثل السرعات العالية و الاستقرار والثبات في الخدمة إضافة الى انها لا تتأثر ببعد منزل المشترك عن مقاسم الشركة وبالتالي فان جودة الخدمات لا تتأثر كغيرها من خدمات الانترنت عبر التقنيات الأخرى.