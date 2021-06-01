مصر تدعو الفصائل لعقد اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل

وطن: دعت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية إلى زيارة العاصمة المطرية القاهرة السبوع المقبل، وذلك لعقد عدة لقاءات سياسية وخاصة بآخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.

وأعلن التلفزيون المصري، أن القاهرة وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل.

وأوضح التلفزيون الرسمي، أن القاهرة دعت الفصائل الفلسطينية الاجتماع عاجل الأسبوع المقبل لبحث الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.

وكان قد وصل ظهر أمس الأثنين، الوفد الامني المصري برئاسة رئيس المخابرات العامة الى قطاع غزة اللواء عباس كامل، في زيارة هي الاولي من نوعها للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة على اثر العدوان الأخير على قطاع غزة.

وكان في استقبال الوفد المصري أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس ممثلاً برئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار وخليل الحية وزكريا معمر، ونزار عوض الله، وعصام الدعاليس، وغيرهم.