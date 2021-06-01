مسيرة "استفزازية" للمستوطنين في سلوان

وطن: شارك عشرات المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة استفزازية انطلقت باتجاه حي بطن الهوى المهدد بالاستيلاء عليه والإخلاء بحق 86 منزلا وأسرة مقدسية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال أحد سكان بطن الهوى والناشط الشبابي في سلوان أمير مراغة، إن المستوطنين انطلقوا في مسيرة استفزازية من حارة مراغة باتجاه حي بطن الهوى الملاصق للحارة، أوقفوا خلالها عددا من مركبات المقدسيين من أبناء الحي وخلقوا حالة من الفوضى.

وأضاف أن المستوطنين رفعوا لافتات عنصرية تجاه الفلسطينيين تطالب بطردهم وترحيلهم وتنفيذ عمليات الإحلال والإخلاء القسري، وسط تواجد لقوات الاحتلال.

وأشار إلى أن المسيرة دعت لها جمعيات استيطانية في محاولة لمواجهة اعتصامات أهالي سلوان اليومية داخل خيمة بطن الهوى.

(وفا)