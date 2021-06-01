"كوول نت" تحصل على رخصة لبناء شبكة (فايبر)

وطن: أعلنت شركة "كوول نت" لخدمات النطاق العريض عن حصولها على أول ترخيص لها لبناء شبكة إنترنت من خلال تقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، والتي ستمكنها من تقديم خدمات إنترنت بسرعات فائقة تصل إلى 1000 ميجا للمشتركين الأفراد وللاشتراكات المنزلية، حيث من المتوقع إطلاق الخدمة خلال الأشهر القادمة.

وأكد المهندس هاني العلمي مدير عام شركة "كوول نت" أهمية هذه الخطوة والتي ستسهم في تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، موضحاً أن الشركة ستتمكن من تقديم خدمات إنترنت فايبر للمشتركين خلال أشهر قليلة. كما ثمّن العلمي دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير هذا القطاع المهم، والذي لا يزال يتعرض للمعيقات من الجانب الإسرائيلي، وآخرها تدمير شبكات الإنترنت في قطاع غزة.

وأردف العلمي أن سعي الشركة للحصول على ترخيص لبناء شبكة إنترنت (فايبر) كان على رأس أولوياتها لتساهم في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في فلسطين. مضيفاً أن حصول الشركة على هذه الرخصة سيمكنها من تقديم خدمات الإنترنت بسرعات فائقة والتي يستحقها المشترك الفلسطيني ليواكب التطور الرقمي على مستوى العالم، الأمر الذي يصب أيضاً في تعزيز بيئة الأعمال والريادة والدراسة والبحث الأكاديمي، لاسيما بعد مرور فترة عصيبة في فلسطين خلال مواجهة وباء كورونا واضطرار الطلبة والمعلمين والموظفين وكافة المؤسسات والشرائح إلى اللجوء للعمل والتعلم عن بُعد.

يُذكر أن شركة "كوول نت" لخدمات النطاق العريض تُعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الإنترنت في فلسطين، حيث تقدم خدمات وحلول الإنترنت اللاسلكي بسرعات فائقة لآلاف المشتركين في مختلف محافظات الوطن بما يشمل العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والإعلامية.