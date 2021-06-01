اتحاد جمعيات المزارعين يحذر عبر "وطن" من أزمة يواجهها منتجو الحليب نتيجة دخول كميات كبيرة من الحليب الناشف إلى السوق

وطن: طالب عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، وزارتي الاقتصاد والزراعة والحكومة، بمنع إدخال الحليب الناشف إلى الأسواق، حتى يتمكن المزارعون من تسويق منتوجاتهم من الحليب البقري.

وفي تصريح لـوطن، قال ملحم إن هناك أزمة يواجهها مزارعو الأبقار ومنتجو الحليب وهي دخول كميات هائلة من الحليب الناشف عبر شاحنات كبيرة إلى الأسواق وتستخدم في تصنيع الجبنة.

وتابع "أولا هذا له مخاطر صحية لأنه غير خاضع للرقابة، وثانيا هناك حليب بقري بكميات مهولو وجودة ممتازة لدى المزارعين ويجب تسويقه، لأن وجود الحليب الناشف أدى لتكدس منتوج الحليب البقري للمزارعين في شمال الضفة".

وتابع ملحم "تتوالى الأزمات على مربي الأبقار ومنتجي الحليب البقري، بعد ما أثرت به جائحة كورونا والاغلاقات سابقا مما كبد المزارعين خسائر هائلة، بسبب تكدس المنتوج والضطرار لبيع كميات منه بأسعار تؤدي إلى الخسارة".

وحذّر من "خطر حقيقي على قطاع الابقار والحليب البقري في شمال الضفة نتيجة ذلك".

وقال إن المطلوب تدخل فوري من وزارتي الاقتصاد والزراعة والحكومة بتفعيل اجسام الرقابة ومنع دخول الحليب الناشف حتى يتمكن المزارع من تسويق منتوجه.