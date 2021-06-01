وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا و143 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية: "نابلس 3، قلقيلية1"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، سلفيت 2، جنين 6، بيت لحم 3، نابلس 7، الخليل 6، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 0، رام الله والبيرة 0"، قطاع غزة 351.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طوباس 3، سلفيت 4، جنين 25، بيت لحم 5، نابلس 38، الخليل 20، قلقيلية 0، طولكرم 24، أريحا والأغوار 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 9"، قطاع غزة 12، وقد بلغت نسبة التعافي 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 25 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 59 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 330,154، بينهم 225,906 تلقوا الجرعتين من اللقاح.