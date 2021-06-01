شرطة الاحتلال تعتقل 11 شابا من كفر كنا في الداخل المحتل

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 11 شابا من بلدة كفر كنا في الداخل المحتل، حيث جرى تحويلهم للتحقيق، قبل عرضهم على المحكمة، لتمديد اعتقالهم.

وأتت الاعتقالات التي تنفذها شرطة الاحتلالضمن حملة تنفذها للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على خلفية الاحتجاجات والفعاليات النضالية ضد العدوان على أبناء شعبنا في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، والاعتداءات التي ينفذها المستوطنين على المواطنين.

وعرف من المعتقلين: مثنى خطيب، ومحمود لطفي خطيب، ومحمود وليد خطيب، ومنير خطيب، ومحمد طه، وتامر عواودة، وسليمان خطيب، ومبارك عواودة، وخالد عواودة، وعنان مفيد وسهيل نوفل.

وشهدت عدة بلدات منها كفر كنا، وعرعرة، وعارة في المثلث، يوم أمس الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات، تم خلالها توثيق اعتداءات عناصر من شرطة الاحتلال على المواطنين، كما أفرجت محاكمها عن معتقلين من شفا عمرو وعلبين وبئر المكسور بشروط مقيدة.

إلى ذلك، أفادت الهيئة العربية للطوارئ، بأنها رصدت أكثر من 1700 اعتقال و300 حالة اعتداء على المواطنين أو على الممتلكات داخل أراضي عام 48 خلال الأحداث الأخيرة.