وطن: فتح باب التسجيل للمشاركة في مؤتمر أخبار المستقبل العالمي لعام 2021 "Future News Worldwide"، وهو مؤتمر دولي مرموق يعقده المجلس الثقافي البريطاني عبر الإنترنت بمشاركة بعض أكبر المؤسسات الإعلامية الرائدة في العالم.

ويتناول المؤتمر هذا العام موضوع ""المناخ وكوفيد-19 وتنامي المعلومات المضللة: كيف يمكن للصحافة أن تخدم العالم خلال الأزمات"، إذ سيقدم برنامجاً زخماً وحافلاً للجيل القادم من صانعي الأخبار والمحتوى. هذا وسيُعقد المؤتمر عبر الإنترنت مع إتاحة الفرصة لمشاركة 100 طالب شاب من المدونين الشخصيين، ومدوني الفيديو، والمصورين الصحفيين والمراسلين من كافة أنحاء المعمورة.

كما سُتتاح الفرصة للحضور، علاوة على الاستماع إلى أبرز المراسلين والمذيعين الرائدين في المجال، لتجربة خبر عاجل حول الأحوال الصحية في محاكاة لغرفة الأخبار من ابتكار First Draft جرى تصميمها للحث على اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي فيما يتعلق بالأخبار لمكافحة انتشار الأخبار المضللة والمغلوطة.

الفرصة متاحة للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا من كافة البلدان والذين تبلغ أعمارهم بين 18 و25 عاماً اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2021. ويجب أن يكون المتقدمون قادرين على التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم وعليهم إظهار شغفهم في متابعة مهنة الصحافة.

وقد استضافت فعالية العام الماضي التي عُقدت عبر الإنترنت أيضاً بعض أبرز المحررين والمذيعين والمراسلين الدوليين المتمرسين والذين شاركوا معارفهم ووجهات نظرهم مع وفود من 50 بلداً حول العالم. وكان من بين المتحدثين في المؤتمر الأخير، الرئيس التنفيذي لشركة Rappler Media ماريا ريسا؛ وجون سنو من القناة الرابعة البريطانية؛ وكبيرة المراسلين الأجانب لصحيفة صانداي تايمز كريسينا لامب؛ ورئيس مكتب الأخبار العالمية في رويترز نيك تاترسال؛ ومدير تحرير تلفزيون نيودلهي وسيرينيفاسان جاين.

ويجدر بالذكر أن Future News Worldwide هو برنامج رئيسي للمجلس الثقافي البريطاني في عمله الساعي إلى بناء العلاقات وترسيخ التفاهم والثقة بين الأشخاص في المملكة المتحدة وخارجها من خلال التعليم والفنون، بحيث يأتي بمساهمة مؤسسات إعلامية رائدة مثل رويترز، ومبادرة أخبار جوجل وكليات الصحافة البريطانية. ويشكل المؤتمر فرصة العمر للجيل القادم من كبار الصحفيين من أجل صقل مهاراتهم وتكوين علاقات عالمية.

يذكر ان الموعد النهائي للتقديم للفلسطينيين: 22 يونيو 2021

