الاحتلال يجرف أراضي شرق يطا لتوسعة مستوطنة

وطن: جرّفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.

ونفذت جرافات الاحتلال عمليات حفر وتجريف في أراضي المواطنين في خربة ام الخواص في تجمع بير العد بمسافر يطا، بالقرب من مستوطنة "حافات طاليا"؛ بهدف توسعتها.

يذكر ان قوات الاحتلال والمستوطنون كثفوا من انتهاكاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بمسافر يطا، خلال الايام الماضية، من هدم للمساكن، والخيام، وتجريف أراضٍ، ومهاجمة رعاة الأغنام، بهدف التوسع الاستيطاني، وترحيل المواطنين عن أراضيهم.