السنوار عقب لقاء عباس كامل: إننا على موعد قريب لكسر الحصار عن غزة

وطن: قال يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، إنه ناقش كل تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي يزور القطاع.

وأضاف السنوار وفقا لما نقله الموقع الرسمي لحماس: "أكّدنا أنّ مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أي عدوان.. حماس دعت المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية، وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى".

وتابع: "المصريون ناقشوا مع حماس ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة لإعادة الإعمار"، مؤكدا "أننا على موعد قريب لكسر الحصار عن غزة وتوفير فرصة حياة كريمة لشعبنا بالقطاع".