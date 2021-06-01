الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة .

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان خلال اقتحامها قرية بيت سيرا غرب رام الله والمعتقلين هم: ثائر يوسف حمدان، وابراهيم هاني أبو صفية، ومصعب منتصر حمدان، وموسى اسماعيل عمارة، ويعقوب ذياب الحاج.

كما اختطفت قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، الليلة، شابين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، حيث قالت مصادر محلية ان تلك القوة ترجلت من مركبة مدنية، واختطفت الأسير المحرر جاد فهد البرغوثي، والشاب علي حسن البرغوثي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهم عوني أحمد طقاطقة، ومحمد نسيم ديرية، ومفيد فايز طقاطقة، ومحمد خالد طقاطقة، وعبد الله زياد ثوابتة في العشرينيات من أعمارهم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة طولكرم الشاب صالح منصور (28 عاما)، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للمدينة، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.

اما في محافظة جنين فقد اعتقلت الاحتلال الأسير المحرر مهند خالد شرقاوي بعد اقتحامها بلدة الزبابدة ومداهمة منزل ذويه.