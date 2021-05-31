رهط: 4 إصابات بينها 3 خطيرة في جريمة إطلاق نار

وطن: أصيب 4 أشخاص في إطلاق نار خلال شجار اندلع في مدينة رهط في النقب، مساء الإثنين.

وعُلم أن إطلاق النار أسفر عن ثلاث إصابات بحالة خطيرة بالإضافة إلى إصابة طفيفة.

واندلع الشجار في الحي رقم 9 في مدينة رهط؛ بالقرب من دوار المركز الجماهيري.

ولم تتضح خلفية الشجار بعد.

ونقل المصابون إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى عيادة محلية.

ولفتت مصادر محلية إلى أن المصابين من عائلة واحدة وتتراوح أعمارهم بين 17 و29 عاما.

40 قتيلا في صفوف فلسطينيي الداخل المحتل منذ مطلع العام

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 40 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق أبو توفيق (40 عاما) من أم الفحم، ومصطفى أحمد (21 عاما) من أم الفحم.

(عرب 48)