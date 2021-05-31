الأسبوع المقبل.. وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث تبادل أسرى

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن وفدا إسرائيليا سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث صفقة لتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.

وأضافت، أنه في حال تنفيذ الصفقة، فسيكون بين المفرج عنهم أسرى فلسطينيون يتهمهم الاحتلال بتنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة إسرائيليين.

وتابعت، أن "تل أبيب" قدمت لـ "حماس" قائمة بأسماء عشرات الأسرى قالت إنها على استعداد للإفراج عنهم، كجزء من الصفقة.

وعقب لقائه رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في غزة، الإثنين، قال يحيى السنوار رئيس حماس في القطاع، إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى مع الاحتلال".

وأعرب السنوار عن استعداد حركته للدخول في مفاوضات عاجلة وسريعة لإنجاز ملف التبادل.