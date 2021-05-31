ممثلون عن نقابات ومؤسسات وشخصيات وطنية في نابلس يعلنون رفضهم حل المجلس البلدي في المدينة

وطن: أعربت تجمع النقابات المهنية واتحاد المقاولين وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية في مدينة نابلس رفضها القاطع حل المجلس البلدي المنتخب ومبدأ اللجوء الى تعيين لجنة لإدارة البلدية.

وقال المجتمعون في بيان لهم وصل وطن، الاثنين: نعتبر أن مجلس البلدية المنتخب هو سيد نفسه ومطالب بشكل عاجل بحل الإشكال الحاصل بدون أي تأثير او تدخل من خارج المجلس.

وأكدوا على ضرورة إجراء الاستحقاق الديمقراطي بإجراء الانتخابات للهيئات المحلي بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك عقب اجتماع اليوم، في مقر نقابة المهندسين في نابلس بدعوة من النقابة، حيث ضم الاجتماع ممثلين عن تجمع النقابات المهنية واتحاد المقاولين وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية لمناقشة ما آلت اليه الاوضاع في المجلس البلدي وانعكاساتها السلبية على المدينة وحرصا من المجتمعين على الحفاظ على النسيج المجتمعي وضرورة تغليب مصلحة المدينة والحفاظ على بلديتها.

يشار إلى أن الكتلة الأكبر في البلدية هي عبارة عن تحالف 3 كتل فائزة في الانتخابات، اتفقت فيما بينها على أن تتقاسم كتلتين منها رئاسة البلدية، وفي حال لم تجرى الانتخابات بعد الأربعة سنوات تستلم الكتلة الثالثة رئاسة البلدية، وهو الأمر الذي أدى لنشوب خلافات داخل المجلس البلدي، وسط مطالبات من البعض بحله وتعيين لجنة حكومة لتسيير أعماله لحين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أجلت الانتخابات المحلية لنهاية العام الجاري بعد أن كانت مقررة شهر مايو/ ايار 2021.