اشتية يبحث مع رئيس مجلس إدارة "الصندوق العربي" سبل دعم المشاريع ذات الأولوية

وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، مع المدير العام/ رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، آليات عمل الصندوق وسبل تعزيز الدعم الذي يقدمه لفلسطين، والمشاريع ذات الأولوية خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والتدريب المهني والزراعة، وخلق فرص عمل للشباب، والبنية التحتية، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء في مقر إقامته في الكويت، للمدير العام/ رئيس مجلس إدارة الصندوق، حيث أطلعه على المساعي المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة، واحتياجات الشباب في القطاع، في ظل ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، إضافةً إلى خطط الحكومة واستراتيجيتها المبنية على تعزيز صمود المواطنين خاصةً في القدس، وخلق فرص عمل للشباب، والانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وثمن رئيس الوزراء الدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصناديق العربية لفلسطين، مؤكدًا أن هذا الدعم أساسي للمشاريع الإغاثية والتطويرية، وله أثر غير مسبوق في المنفعة العامة.

بدوره، أكد السعد أن فلسطين أولوية الأولويات بالنسبة للصندوق في السابق والحاضر والمستقبل، وسيواصل الصندوق تقديم الدعم وخاصة للمشاريع ذات الأولوية.

وحضر اللقاء: وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ومحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي هشام إبراهيم.