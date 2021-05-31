الوفد المصري يضع حجر الاساس لانشاء مدينة سكنية وسط مدينة غزة

وطن: وضع مدير جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، الإثنين، حجر الأساس لبناء "حي سكني" في القطاع، بإشراف وتمويل مصري.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي أجراها مدير المخابرات للقطاع، لبحث تثبيت التهدئة مع دولة الاحتلال، وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وملف تبادل الأسرى.

وأجرى كامل، برفقة السنوار وعدد من قيادات حركة حماس، زيارة تفقدية للموقع المقرر لإنشاء الحي السكني، والواقع في منطقة "الزهراء" جنوبي مدينة غزة.