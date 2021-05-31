خارجية الاحتلال تستدعي سفير المكسيك للحصول على توضيح بعد تصويت بلاده لصالح تحقيق ضدّ انتهاكات الاحتلال

وطن: استدعت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الإثنين، سفير المكسيك في "تل أبيب"، للحصول على توضيح، إثر تصويت بلاده في مجلس حقوق الإنسان، لصالح إنشاء لجنة تحقيق في ممارسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال في تصريح مكتوب، "تم استدعاء سفير المكسيك في إسرائيل، بابلو ماسيدو، لإجراء مناقشة توضيحية في وزارة الخارجية بعد تصويت المكسيك في مجلس حقوق الإنسان لصالح إنشاء لجنة تحقيق ضد إسرائيل بشأن الأحداث المحيطة بعملية حارس الأسوار"، في إشارة الى العدوان الأخير على غزة.

وأضافت "أوضح نائب المدير العام لقسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية، مودي إفرايم، للسفير أن توقعات إسرائيل من أصدقاء مثل المكسيك هي أن العلاقات الثنائية الجيدة المشتركة بين البلدين، تنعكس أيضًا على الساحة الدولية".

وأضاف إفرايم "تتوقع إسرائيل كذلك أن تقف المكسيك معنا خلال هذا الوقت العصيب بنفس الطريقة التي فعلت بها إسرائيل من أجلها، وأن تظهر تفهمًا للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل وواجبها في الدفاع عن مواطنيها، الذين أطلقت حماس عليهم 4300 الصواريخ"، على حد زعمها.

وتابع إفرايم إنه "من غير المعقول أن تقف المكسيك إلى جانب الدول المعادية لإسرائيل في قرار لا يساهم في السلام ويكافئ الإرهاب"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال قد استدعت أمس سفير الفلبين في تل ابيب للغرض ذاته.

والخميس، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (يضم 47 دولة) لصالح فتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والذي استمر 11 يوما.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة حماس بالقرار، فيما رفضته "إسرائيل" وأكدت أنها لن تتعاون معه.

(الأناضول)