السيسي يدعو كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة

وطن: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة إلى كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكد السيسي، اليوم الإثنين، على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير.

وشدد على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكدا أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت.

كما أكد أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية، بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة.