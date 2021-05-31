وزير التربية يبحث مع ممثل ألمانيا سبل إعادة فتح مدرسة "شميدت" بالقدس المحتلة بأسرع وقت ممكن

وطن: في ضوء التطورات التي حدثت في مدرسة شميدت للبنات في القدس، وإغلاق المدرسة ردا على تظاهرة للطالبات تنديدا بالعدوان على غزة خلال الأيام الماضية، واستمراراً لمتابعة وزارة التربية والتعليم لهذا الأمر، قد عقد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، اجتماعاً مع ممثل حكومة ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين كريستيان كلاجز، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي.

وبحث عورتاني مجريات الأمور، وإيجاد السبل الكفيلة بإعادة فتح المدرسة بأسرع وقت، ومعالجة السبب المباشر لهذه الأزمة في إطار التزام المدرسة بدورها الأكاديمي كإحدى المؤسسات التعليمية المقدسية العريقة، والتي عبرت دوماً عن عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين وألمانيا، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وكانت إدارة المدرسة أصدرت بيانا، أعلنت فيه إغلاق المدرسة ردا على تظاهرة لطالبات المدرسة تنديدا بالعدوان على غزة، وقد سبقه جدل عقب محاولة مدرسة التاريخ في المدرسة اقناع الطالبات بوجود "إسرائيل" واعتبارها حقيقة، أما فلسطين مجرد "خيال" على حد زعمها، للمزيد حول القضية، اضغط على الرابطين التاليين:

نادية حرحش تكتب لـوطن: مدرسة "شميدت" لبنات فلسطين (نقطة)

"أثارت حفيظة الطالبات والأهالي".. معلمة ألمانية في مدرسة "شميدت" بالقدس لطالباتها المقدسيات: "إسرائيل" حقيقة وفلسطين خيال