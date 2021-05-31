السنوار: هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى مع "إسرائيل"

وطن: قال يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، بقطاع غزة، الإثنين، إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى مع إسرائيل".

وأضاف السنوار، في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي يزور غزة، إن "هناك فرصة حقيقية حالياً لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى مع إسرائيل".

وأبدى رئيس حماس بغزة، استعداد حركته للدخول في مفاوضات عاجلة وسريعة لإنجاز ملف التبادل.

وأوضح أن هذا الملف "شهد حراكات خلال الفترة الماضية، لكنها توقفت نتيجة الأوضاع السياسية الداخلية لدى الاحتلال".

وأسرت حركة حماس أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي) والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

ووصل رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل إلى قطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، واجتمع مع قيادة حركة حماس، والتقى في اجتماع آخر بقادة الفصائل الفلسطينية.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال في بيان أمس، إنه طرح خلال اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية، إعادة أسرى ومفقودين لدى حركة حماس في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وعقد كامل أمس الأحد، اجتماعين مع نتنياهو، والرئيس محمود عباس، بحث خلالهما "آخر مستجدات جهود التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة".

وهذه هي المرة الأولى التي سيزور فيها كامل، غزة، منذ توليه المنصب في 2018.