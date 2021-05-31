مظاهرات حاشدة في بيشاور الباكستانية تضامنا مع فلسطين

وطن: شهدت مدينة بيشاور الباكستانية، الأحد، مسيرة تضامنية مع فلسطين ضد اعتداءات الاحتلال الأخيرة.

وشارك في المظاهرة التي نظمها حزب الجماعة الإسلامية، آلاف الباكستانيين الذين رفعوا أعلام فلسطين، ولافتات تدعو للتضامن مع الفلسطينيين.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال بوساطة مصرية ودولية، فجر 21 أيار/ مايو الجاري، بعد هجوم شنه الاحتلال على القطاع استمر 11 يوما، وأدى لاستشهاد 255 فلسطينيا في القطاع.

وأسفر العدوان في الأراضي الفلسطينية عن 289 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم "شديدة الخطورة".

(عربي 21)