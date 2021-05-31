الاحتلال يقرر الافراج عن الصحفية الحلواني والمصور مكية من القدس

وطن: قال مكتب اعلام الاسرى، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قررت، اليوم الأثنين، الافراج عن الصحفية زينة الحلواني والمصور الصحفي وهبي مكية من القدس بشرط الحبس المنزلي.

وأوضح مكتب الأسرى في بيان له، أن قوات الاحتلال قررت الافراج عن الصحفيين المقدسيين زينة حلواني ووهبي مكية بشرط الحبس المنزلي حتى يوم الجمعة والإبعاد عن حي الشيخ جراح شهراً كاملاً وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل لكل منهما.

كما قررت منعهم من التواصل بين الحلواني ومكية 15 يوماً وكفالة قدرها 7000 شيكل حبر على ورق