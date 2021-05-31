الحية يكشف تفاصيل اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية

وطن: كشف نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، اليوم الإثنين، تفاصيل اللقاء الذي جمع قيادة حركته بممثل الرئيس المصري، رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، في غزة.

وأوضح الحية، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الجانبين ناقشا ملفات أهمها ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه على غزة والقدس، بما فيها حي الشيخ جراح، وجميع الأماكن في فلسطين، ولجم المستوطنين.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا رفع الحصار عن غزة بالكامل.

ولفت إلى أن حماس ومصر أكدتا ضرورة تطبيق القرارات الدولية التي نصت على إقامة دولة فلسطينية، وعودة اللاجئين، وغيرها من القرارات، مضيفًا "فإذا حدث ذلك يمكن عودة الهدوء والاستقرار".

وقال: "أكدنا ضرورة الإسراع في ترتيب بيتنا الفلسطيني بدءًا من المنظمة والاتفاق على استراتيجية وطنية كاملة".

وأضاف "تحدثنا عن ضرورة الإسراع في الإعمار ونرحب بكل الجهود لإعادة الإعمار، ونشكر كل من يسهم ونحن سنكون والكل الوطني في تسهيل ذلك".

وبشأن ملف تبادل الأسرى، أكد الحية أنه "كل ملف مستقل عن الملفات الأخرى ولا نقبل ربطه بأي منها".

وكشف عن قطع شوط في اللقاءات بهذا الشأن قبل العدوان الإسرائيلي، "لكن الاحتلال ليس جادًا حتى الآن، وإذا كان جادًا يمكن أن نمضي فيه بشكل سريع".

وأضاف "لا نقبل ربط ملف التبادل بالإعمار والحصار والحقوق الفلسطينية وهذا متفهم من الأشقاء في مصر".

ووصل اللواء عباس كامل والوفد المرافق له، قطاع غزة، ظهر اليوم، قادما عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب عام 2018.