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حمدي فرّاج يكتب لـوطن: "سيف القدس" ليست معركة دينية يا مولانا

31.05.2021 05:01 PM
حمدي فرّاج يكتب لـوطن: &quot;سيف القدس&quot; ليست معركة دينية يا مولانا

 

يكاد المرء اشتمام رائحة رطوبة عطنة بعيد النصر الاخير في معركة سيف القدس ، قادمة الينا من "كهف" كنا نظن ان أصحابه قد طمروه ، منذ ايام حظر المرأة ان تضحك على الشاطيء ، ومنع المحامية ان تلبس بنطلونا تحت عباءة المحاماة ، وتهديد وزير الداخلية انذاك لبس الخصر الساحل ومنع الفتيان قص شعورهم كما يرغبون لأن من شأن ذلك "خفض مستوى الرجولة " على حد تحذيره.

الذي يستمع للشعارات المطلقة على هوامش النصر ، يكاد يعتقد ان فصيلا واحدا هو من صنعه وانجزه ، شعارات بالية قديمة عنصرية عقيمة ، تكاد تقلب نصر الشعب الى نصر فئة او طائفة ، وتحويل نضال الشعب وحربه طويلة الامد مع العدو الى معركة "فرقان" بين المسلمين واليهود ، والقضية الفلسطينية العادلة الى حرب جامع مع كنيس . واذا لم يكن هذا الاستخلاص صائبا او صحيحا ، فإننا هنا نحذر من خطورة الوقوع فيه من حيث ندري او لا ندري . أما اذا ما أصر المعنيون من الحرس القديم في هذا الفصيل او ذاك على موقفهم ، فليس امام الشق الثاني المتنور الذي عمد طوال العقد الاخير على التخلص من نعرات الطائفية والفئوية والتكفيرية ان يتصدى لهذا الحرس فيعيد ربطه في الكهف ، وهو بهذا انما يخدم تطلعاتهم التي لا تستقيم مع النور والتفتح و الحرية والديمقراطية ، بل في الظلمة والعطونة والماضي والدشداش والامارة "الكهف".

لا يدرك هؤلاء ان التعاطف الاممي مع النصر ، انما تركز على الضحايا الاطفال البالغ عددهم سبعة وستين طفلا ، قضوا نياما تحت انقاض بيوتهم الفقيرة ، هؤلاء لم يكونوا مسلمين او مسيحيين الا بالوراثة ، هؤلاء كانوا اطفالا بالكاد يعرفون ما هي فلسطين ، ما هو العدو ، ما هي الحرب ، ما هو الدين ، فكيف يتم وسم النصر انه ديني ، وترديد شعار : خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود ، وكيف يمكن بعد ذلك تقسيم الغنائم بين المسلم والمسيحي والعلماني ، ولماذا لا يتم الاستنصار بجيش الدواعش والنصرة و تحرير الشام و الزنكي والاكناف ؟ ، قد يكون استبعاد ذلك من الناحية العملية صحيحا ، لكن لماذا يتم استبعاده نظريا ، فلكل منهم نفس المرجعية الدينية "القرآن الكريم والسنة الشريفة"، وكلهم يشكلون السبعين فرقة ، لكن كل فرقة تعتبر نفسها الفرقة الوحيدة الناجية من النار ، وكلهم تآمروا على سوريا وهي حجر رحى محور المقاومة  بما تمثل من جغرافيا وتاريخ و ثروات و مواقف مشرفة ويكفي انها لم تنثن ولم تنحن امام امريكا واسرائيل و أعراب الردة ، وعلى صخرتها تكسرت اعتى مؤامراتهم ، وهذا ما تراه ايران وحزب الله و عراق الحشد و يمن الفقر والظلم وحركة الجهاد ، فماذا يظل من محور المقاومة اذا استثنينا كل هؤلاء.

    عندما انتصر حزب الله في معركته الفاصلة قبل خمس عشرة سنة ، توجه بالشكر والعرفان لسوريا "التي لولاها لما دخلت الاسلحة المتطورة للحزب" ، فهل سمعتم غزة تشكر سوريا او على الاقل تهنيء رئيسها بفوزه في انتخابات الحرب والتدمير والحصار والتجويع والتعطيش؟

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