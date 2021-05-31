اشتية يؤكد أهمية خلق مسار سياسي تساهم فيه رباعية ميونخ وبالتنسيق مع الرباعية الدولية

وطن: التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، نظيره الأردني بشر الخصاونة، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل اشتية خلال اللقاء، الذي رافقه فيه وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاردن عطا الله خيري، وحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تحيات الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني للأردن ملكا وحكومة وشعبا، مشيدا بالدعم الأردني لفلسطين على كافة المستويات، والدفاع عن حقوقه وقضيته في كافة المحافل الدولية.

وأطلع رئيس الوزراء نظيره الأردني على آخر تطورات الأوضاع واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، خاصة في المسجد الأقصى، ومخططات الاحتلال القائمة لترحيل أهالي حي الشيخ جراح وسلوان، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدا الجهد الأردني الفلسطيني المشترك في مواجهة اعتداءات الاحتلال في القدس، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، والتنسيق المشترك في حشد الدعم المالي للأونروا بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المقدمة للاجئين في كافة أماكن تواجدهم.

واستعرض اشتية، الجهود المبذولة في حشد الدعم من أجل إعادة اعمار قطاع غزة عبر السلطة الوطنية وبإشراف دولي.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أهمية ملء الفراغ السياسي من خلال خلق مسار سياسي جاد تساهم فيه رباعية ميونخ وبالتنسيق مع الرباعية الدولية، يفضي إلى انهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وبحث اشتية مع الخصاونة سبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يساهم في رفع ميزان التبادل التجاري بين فلسطين والاردن، إضافة لمراجعة الإجراءات المتبعة على المعابر لتسهيل حركة مرور المسافرين بالاتجاهين.