الإغاثة الزراعية تختتم سلسلة من الدورات التدريبية الفنية للمزارعين

وطن: اختتمت جميعة التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية) مجموعة من الدورات التدريبية الفنية للمزارعين /ات، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الاستثمار في التنمية الريفية - أرضي " الممول من قبل الحكومة الدوقية لوكسمبورغ، ضمن برنامج تمكين المزارعين.

ويهدف التدريب الى تكمين المزارعين /ات وبناء قدراتهم الفنية والاقتصادية على المستوى الفردي والجماعي وتحسين قدرات صغار المزارعين /ات على التكيف مع التغير المناخي وتحسين الانتاج الآمن (كمي ونوعي ) في المناطق الريفية .

وتم تنظيم 22 يوماً تدريبياً بواقع 88 ساعة تدريبة لـ 80 مزارع ومزارعة موزعين على أربع تجمعات ريفية في محافظات طوباس واريحا وبيت لحم (بردلة ،النويعمة ،الديوك ،بيت فجار ) .

وشمل التدريب على الزراعة العضوية والبيئية، وأساليب التغذية الحديثة للمجترات الصغيرة ، تطوير التقنيات والتدريبات الفنية لمربي المجترات الصغيرة من الناحتين الادارية والصحية في مزارع المجترات الصغيرة ، تصنيع منتجات الالبان، وجرى تنفيذ التدريبات من قبل مجموع من الخبراء.