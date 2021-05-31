الإغاثة الزراعية تختتم سلسلة من الدورات التدريبية الفنية للمزارعين

الإغاثة الزراعية تختتم سلسلة من الدورات التدريبية الفنية للمزارعين
وطن: اختتمت جميعة التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية) مجموعة من الدورات التدريبية الفنية للمزارعين /ات، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الاستثمار في التنمية الريفية - أرضي " الممول من قبل الحكومة الدوقية لوكسمبورغ، ضمن برنامج تمكين المزارعين.
ويهدف التدريب الى تكمين المزارعين /ات وبناء قدراتهم الفنية والاقتصادية على المستوى الفردي والجماعي وتحسين قدرات صغار المزارعين /ات على التكيف مع التغير المناخي وتحسين الانتاج الآمن (كمي ونوعي ) في المناطق الريفية .
وتم تنظيم 22 يوماً تدريبياً بواقع 88 ساعة تدريبة لـ 80 مزارع ومزارعة موزعين على أربع تجمعات ريفية في محافظات طوباس واريحا وبيت لحم (بردلة ،النويعمة ،الديوك ،بيت فجار ) .
وشمل التدريب على الزراعة العضوية والبيئية، وأساليب التغذية الحديثة للمجترات الصغيرة ، تطوير التقنيات والتدريبات الفنية لمربي المجترات الصغيرة من الناحتين الادارية والصحية في مزارع المجترات الصغيرة ، تصنيع منتجات الالبان، وجرى تنفيذ التدريبات من قبل مجموع من الخبراء.