وفاتان و292 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و115 حالة تعاف خلال

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و292 اصابة جديدة بفايروس كورونا ، و115 حالة تعافي في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 23، طولكرم 11، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 3، قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 5، رام الله والبيرة 2، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 0"، قطاع غزة 246.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 11، طولكرم 22، طوباس 0، سلفيت 1، بيت لحم 3، قلقيلية 6، الخليل 2، نابلس 33، رام الله والبيرة 18، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 17.

وتم تسجيل حالة وفاة في مدينة طولكرم، وأخرى في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 23 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 63 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 318,134 بينهم 222,774 تلقوا الجرعتين من اللقاح.