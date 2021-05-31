وزير المخابرات المصرية عباس كامل يصل غزة

وطن: وصل رئيس المخابرات المصرية ممثل الرئيس المصري عباس كامل والوفد المرافق له، قطاع غزة، ظهر اليوم الاثنين، قادما عبر حاجز بيت حانون.

واستقبل رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار وعدد من قيادة الحركة الوفد المصري وسط حضور إعلامي واسع، وإجراءات أمنية مشددة.

ويزور كامل غزة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2018، ومن المتوقع أن يركز مباحثاته مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية على جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر أن كامل سيعقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وعدد من قيادة الحركة، في حين سيُعقد اجتماع موسع آخرَ، يضم قيادة عدد من الفصائل في القطاع.