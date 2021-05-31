حالة وفاة وتسجيل 246 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن حالة وفاة وتسجيل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أنه تم إجراء 962 فحصًا مخبريًا.

ولفتت إلى تعافي 17 حالة جديدة من الفيروس.

وذكرت أن تراكمي عدد المصابين وصل 109155 إصابة.

والحالات النشطة 3206 حالة فيما بلغ إجمالي المتعافين 104930 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن تراكمي الوفيات بلغ 1019 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 113 حالة والحالات الخطيرة والحرجة 69 حالة.

وأضافت أن عدد الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، موضحة أن عدد الذين تلقوا اللقاح بلغ 39364 شخصًا.