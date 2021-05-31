القطاع الصحي بشبكة المنظمات الأهلية يحذر من تداعيات حرمان المرضى من العلاج خارج قطاع غزة

وطن: حذر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية من التداعيات الخطيرة على حياة مئات المرضى في قطاع غزة جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع سفرهم للعلاج خارج القطاع.

واشارت الشبكة إلى وجود آلاف المرضى وبخاصة مرضى السرطان وذوي الأمراض المزمنة؛ والذين يحتاجون لتلقي العلاج بشكل عاجل في مستشفيات القدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وأن أي تأخير سيؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.

وطالب القطاع الصحي بالشبكة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة، والسماح بالمرور الآمن لمرضى القطاع والحصول على حقهم في تلقي العلاج.

كما طالب القطاع الصحي كافة الجهات بالعمل على توفير المستلزمات من أدوية ومستهلكات طبية للقطاع الصحي في قطاع غزة لمواجهة النقص الحاد فيها من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن العدوان وانتشار جائحة كورونا.