بنك الاسكان يدعم الأنشطة المجتمعية من خلال المساهمة بتأهيل قاعة بلدية حلحول

وطن: قام بنك الإسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك ما بين البنك ومدينة حلحول والمؤسسات المحلية بالمساهمة بتأهيل قاعة البلدية، والتي تستخدم لنشاطات البلدية والمجتمع المحلي على حد سواء، وتستقبل الاجتماعات العامة للمدينة.

وقد أكد السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان على أن البنك يدرك تماما مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق تنمية وتقدم المجتمع الفلسطيني، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في تفعيل الدور التنموي بما يحقق الفائدة المرجوة لمختلف القطاعات المجتمعية، مؤكداً حرص البنك الدائم على التعاون مع المؤسسات المحلية وخاصة البلديات، والمساهمة الفاعلة في دعم إقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المدن والمحافظات، وذلك من خلال دعم حقيقي في تجهيز البنية التحتية اللازمة لمثل هذه النشاطات.

ومن جانبه أكد الأستاذ حجازي مرعب رئيس بلدية حلحول على تكامل الأدوار بين جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وقد أشار الى أهمية اعداد قاعة البلدية بالرؤية الحديثة والتي تخدم المجتمع ونشاطاته وتدعم تقدمه، وضمن أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة. هذا وقد قدم رئيس البلدية شكره لبنك الاسكان على هذه المبادرة، مناشدا القطاع الخاص على تقديم الدعم الدائم للجهود التي تقوم بها البلدية والتي تخدم مدينة حلحول.

وتأتي هذه المساهمة ضمن دور بنك الإسكان الفاعل لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية لأبناء الشعب الفلسطيني، وقد عكس البنك في هذه المساهمة صورة حضارية مشرقة في العمل الاجتماعي، وأظهر الرغبة القوية في دعم نشاطات المجتمع.