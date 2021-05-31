الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم ويمنع إدخال البضائع والمحروقات لغزة

وطن: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، لليوم العشرين على التوالي وتمنع إدخال البضائع والمواد التموينية والمحروقات لأهالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية نقلاً عن لجنة تنسيق إدخال البضائع في غزة، بأن الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري منذ يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر الجاري ويمنع إدخال البضائع والمواد التموينية واحتياجات أهالي القطاع تحت حجج واهية.

كما تمنع سلطات الاحتلال إدخال المحروقات من سولار وبنزين وغاز، إضافةً إلى منع ضخ السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، ما تسبب في نقص الكهرباء الحاد على القطاعات الحيوية في غزة، ومن بينها القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع الصرف الصحي، حيث اضطرت بعض البلديات أمس الأحد إلى تصريف المياه العادمة بدون معالجة إلى البيئة وإلى مياه البحر وهو ما يشكل خطرا على حياة المواطنين والبيئة البحرية.

(وفا)