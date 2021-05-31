موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم

وطن: تتأثر البلاد اليوم الاثنين بموجة شديدة الحرارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ومغبرا احيانا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

و هذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا الثلاثاء لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.