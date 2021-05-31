اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية، عمليات دهم واعتقال طالت عدة شبان من مناطق مختلفه في الضفة، وعرف من المعتقلين: الشاب عبد الرحمن دشون من نابلس، وعبد الله الصياد من القدس، وبهاء زاهدة من الخليل.

كما داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بورين جنوبي نابلس، واقتحمت بلدة عقربا جنوب شرق نابلس وفتشت منزل المواطن رياض لافي.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين خلال اقتحامها قرية دير أبو مشعل غرب رام الله ومخيم الأمعري في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب محمد صافي عطا خلال اقتحامه دير أبو مشعل، والشاب عمر خالد أبو رويس خلال اقتحامه مخيم الأمعري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب حمزة خالد عياد الهريمي (17عاما) بعد اقتحام منزل عائلته في منطقة واد معالي، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، من بيت لحم.