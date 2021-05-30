قيادي بالقسام: المقاومة لم تخرج من جعبتها إلا القليل

وطن: قال القيادي في كتائب القسام أبو حمزة فياض خلال مهرجان حاشد شمال قطاع غزة أن المقاومة لا زالت بألف خير، ولم تخرج من جعبتها في المعركة الأخيرة إلا القليل.

وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي نظم حماس لتأبين شهداء معركة "سيف القدس" في ساحة الشيخ زايد شمالي القطاع، وسط هتافات أشادت بالمقاومة، وبأدائها في معركة سيف القدس.

وتضمن الحفل عرضا عسكريا لكتائب القسام، أبرزت خلاله العديد من الأسلحة التي استعملتها في معركة "سيف القدس"، منها صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، وطائرات بدون طيار، وأسلحة مضادة للدروع، وبنادق قنص.

وقال القيادي فياض في كلمته بالمهرجان:" أثبتنا للعالم كله ضعف هذا الكيان وأنه عبارة عن دولة كرتونية وأوهن من بيت العنكبوت".

وأضاف أن القسام فاجأ الصديق قبل العدو، لافتا إلى أن الاحتلال لم يكن يتوقع أن يصدر القائد العام للكتائب محمد الضيف قرار فرض حظر التجوال على سكان تل أبيب ودكها بعشرات الصواريخ.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد في كلمة خلال المهرجان:" نقول لبنيامين نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال) وبيني غانتس (وزير جيش الاحتلال) إن عدتم عدنا، فشبابنا أقسموا على مواصلة طريق النصر والتحرير".

وأكد حماد أن "ورش التصنيع التابعة لكتائب القسام عادت للعمل لتنتج آلاف الصواريخ لتدك عنجهية نتنياهو في القدس وتل أبيب".

وأعلن عن فتح مواقع التدريب التابعة لكتائب القسام، أمام الراغبين بالانضمام لصفوف الكتائب.