إصابة شاب برصاص الاحتلال بعد اجتيازه السياج الفاصل قرب غزة

وطن: أصيب شاب من قطاع غزة برصاص الاحتلال، وتم اعتقاله عقب اجتيازه السياج الفاصل بين قطاع غزة والمستوطنات المحيطة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الشاب قام بطعن أحد الجنود الإسرائيليين المتمركزين شمال شرق القطاع، حيث أصيب الجندي بجروح في جسده.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على "فلسطيني تسلل بسكين إلى مجمع أشكول"، مضيفة أنه أصيب في الأطراف السفلية.

وأضافت أن الشاب والجندي الذي قام بإطلاق النار نقلا إلى المستشفى وهما في حالة مستقرة.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال: "قبل قليل تم رصد فلسطيني بالقرب من بلدة سديه أبراهام في منطقة غلاف غزة، وإثر ذلك هرع رجل أمن إلى المكان وأطلق النار على الفلسطيني الذي كان مسلحا بسكين. قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة ويتم فحص ظروف الحادث"، وفق زعمه.