الرئيس يتلقى رسالة من السيسي أكد فيها على ضرورة دفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني

وطن: تلقى الرئيس محمود عباس، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول، وأن القضية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وحرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته ودعم الرئيس.

ووجه السيسي لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد.

وكان الرئيس محمود عباس، استقبل، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عباس كامل والوفد المرافق له.

وتم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وثمّن الرئيس محمود عباس، مواقف وجهود ومبادرة مصر لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

(وفا)