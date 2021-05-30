مستوطنون يهاجمون مزارعين ويحطمون مركبات في دير جرير برام الله

وطن: هاجم مستوطنون مساء الأحد، مزارعين بقرية دير جرير شرق مدينة رام الله، واعتدوا عليهم وحطموا مركبات.

وقال مصدر محلي إن مستوطنين من مستوطنة "كوخاف هشاحر" هاجموا مزارعين وأصحاب الأراضي في منطقة "الشرفة" شرقي قرية دير جرير، واعتدوا على المواطنين بالضرب وقاموا بتحطيم زجاج مركبات بالحجارة، ما أدى لإصابة أحدهم.

وأضاف المصدر أن المستوطنين قاموا بمهاجمة المزارعين لمنعهم من دخول المنطقة، والتي تتهددها المصادرة.

وأقدم المستوطنون مطلع العام الجاري على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الشرفة بحماية قوات الاحتلال، إلا أن الأهالي استطاعوا إزالتها خلال شهرين بفعل التواجد المستمر في الأراضي ومقاومة المستوطنين.