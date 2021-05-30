"أثارت حفيظة الطالبات والأهالي".. معلمة ألمانية في مدرسة "شميدت" بالقدس لطالباتها المقدسيات: "إسرائيل" حقيقة وفلسطين خيال

وطن: أثارت معلمة تاريخ في مدرسة "شميدت" في القدس المحتلة حفيظة أهالي الطالبات في المدرسة، بعد محاولاتها تغيير الوعي لدى الطالبات حول الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه، وبثها "السموم" والرواية الإسرائيلية لدى الطالبات.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح عبد الرحمن شلودي، وهو والد إحدى طالبات المدرسة، أن معلمة التاريخ الألمانية في المدرسة دخلت على إحدى الغرف الصفية فرأت الطالبات قد رسمن علم وخارطة فلسطين، إلى جانب خارطة المانيا معلقة بالخلف، فسألتهن بابتسامة اين "إسرائيل" من الخارطة؟؟ فأجبتها إحدى الطالبات عن أي خارطة تتحدثين خارطة ألمانيا ام خارطة فلسطين فأشارت بيدها إلى خارطة فلسطين، فردت الطالبة بأن لا يوجد "إسرائيل" في خارطة فلسطين.

وقال شلودي على الفور بدأت المعلمة بالحديث مع الطالبات ومحاولة إقناعهن بان هذا غير صحيح وان "إسرائيل" موجودة بالفعل، وهي حقيقة.

وأضاف أن المعلمة أبدت استيائها من رد الطالبات وقالت انهن لت يتعلمن شئ من الصف السابع وحتى الآن(منذ أن بدأت بتعليمهن).

وبيّن شلودي أن الطالبات بدأن بنقاش المعلمة الألمانية عن فلسطين وجرائم "إسرائيل" في غزة وارتكابها جرائم إبادة، فردت المعلمة المعلمة ان حماس منظمة "إرهابية" تتخذ من الأطفال دروعا بشرية وتضعهم في الواجهة، وان "إسرائيل" كانت تدافع عن الشعب الفلسطيني عندما كانت ترد الصواريخ على قطاع غزة، الأمر الذي استفز الطالبات وبدأن بسؤالها ما هي مصادرك في هذه المعلومات؟ فردت المعلمة أنها تلجأ للمصادر الإسرائيلية والاخبار الالمانية والإنجليزية. فقالت الطالبات من الطبيعي أن يكون هذا رأيك لأن المصادر التي تستمعين لها هي مصادر كاذبة، فردت المعلمة أن ما تقولونه أنتم هو "الكذب".

وأوضح الشلودي أن المعلمة أيضا اثارت موضوع الحقيقة والخيال، حيث قالت لهن إن "إسرائيل" موجودة على أرض الواقع، وان خارطة فلسطين التي رسمتها الطالبات تعبر عن خيالهن، بالتالي يجب عليهن التمييز بين الحقيقة والخيال.

وأشار إلى أن النقاش اشتد بين المعلمة والطالبات، وبدأت عدة طالبات بالتحدث عن أقاربهن الذين استشهدوا والذين هدمت منازلهم وتشرد عائلاتهم، مما أثار عواطف بعض الطالبات اللواتي بدأن بالبكاء.

وقال إن المعلمة زعمت في حديثها مع الطالبات إن فلسطين هي بلاد الشام ( الاردن سوريا ولبنان والعراق) اما ما رسمته الطالبات هي خارطة "إسرائيل" !!! فثارت الفتيات رافضات لما تزعم به المعلمة، مما فدفع المعلمة لنعت الطالبات بصغر العقل وانهن يرفضن التعلم، وانها يئست منهن وسوف تنقل القضية لمعلمة اللغة الالمانية لديهم (وهي المديرة ايفا) لتحاول ان توضح لهن الأمور. وعبرت عن خيبتها من ما تحمله الطالبات من أفكار.

ولفت شلودي أن إحدى الطالبات طالبت بمغادرة الحصة للذهاب إلى الحمام لشدة انفعالها وبكائها لكن المعلمة لم تسمح لها.

ورأى الشلودي أنه يجب أن يكون هدف المعلمة تعليمي وتربية، وليس محاولة تغيير آراء الطالبات حول معتقداتهن لصالح "إسرائيل".

وقال إن "المعلمة اتت من ألمانيا لتقديم التعليم لطالبات فلسطينيات في مدرسة ألمانية، ومن الطبيعي أن يكون هدف المدرسة بصفتها الألمانية نشر الوعي والثقافة الألمانية ولكن من غير الطبيعي نشر الثقافة الإسرائيلية الصهيونية في أراضي ومدارس فلسطينية". مؤكدا لن "نقبل ان تبث السموم في رؤوس أطفالنا"

يذكر أن مدرسة "شميدت" تأسست في عام 1886 لخدمة الطالبات الفلسطينيات أي قبل 62 عاما من تأسيس "إسرائيل".