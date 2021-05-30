"كهرباء غزة": تحسن ملحوظ في الكهرباء وعودة جدول الـ6 ساعات

وطن: قالت شركة كهرباء غزة إن جدول التوزيع سيشهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف المحافظات إثر إصلاح أضرار خلفها العدوان.

وأوضح بيان للشركة الأحد أنه تم إعادة تشغيل 4 خطوط المتعطلة، تم مساء اليوم بالتنسيق والتعاون مع سلطة الطاقة تحمل طاقة تقدر بـ50 ميغا واط.

وذكرت أن الخطوط التي تمت إعادتها للخدمة هذا المساء هي: بغداد، القبة، الشعف تغذي محافظة غزة، وخط جباليا وهو يغذي محافظة الشمال.

وذكر بيان الشركة أنه بناءً على عودة الخطوط المتعطلة فإن جدول توزيع الكهرباء سيشهد تحسن ملحوظ في مختلف المحافظات ولكن العودة للجدول الذي كان معمولا به قبل العدوان مرهون بتشغيل محطة التوليد بواقع 3 مولدات كما كانت قبل العدوان وهذا يتطلب السماح بإدخال شحنات الوقود المخصص لتشغيلها من معبر كرم ابو سالم ضمن منحة الوقود القطرية.

وقالت إن جدول توزيع الكهرباء الذي سيعمل به هو 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل مع بعض الساعات الإضافية حسب المتاح.

وسيصار لتطبيق جداول توزيع أفضل في حال توفر كميات كهرباء إضافية من المحطة عند تشغيلها بواقع 3 مولدات.