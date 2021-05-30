الاحتلال ارتكب مجازر بحق 19 عائلة خلال العدوان الأخير علي غزة

وطن: ارتكب جيش الاحتلال 19 مجزرة بحق عائلات، خلال عدوانه على قطاع غزة، والذي استمر نحو 11 يوما، ما أسفر عن استشهاد 91 شخصا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة أنه من بين الشهداء الـ91؛ 41 طفلا، و25 سيدة.

وبحسب الوزارة، فإن عائلة "الكولك"، شهدت مجزرة راح ضحيتها العدد الأكبر من الشهداء وبلغ 21، بينهم 8 أطفال و6 سيدات.

بينما فقدت عائلة "أبو عوف"، 9 أفراد بينهم طفل و5 سيدات، جرّاء استهداف مباشر لمنزلهم بمدينة غزة، بحسب الوزارة.

ووثّقت الوزارة استشهاد 6 من عائلة الطناني، شمالي قطاع غزة، في استهداف إسرائيلي لمنزلهم، بينهم 4 أطفال وسيدة.

فيما فقدت عوائل "المصري، والعطّار، والحديدي، وأبو حطب، واشكنتنا، والإفرنجي"، 5 أفراد من كل عائلة، بحسب الوزارة.

وأشارت إلى أن عائلتي "شرير وأمن" فقدتا 8 أفراد، بواقع 4 من كل عائلة، مشيرة إلى أن عائلة "صالحة" فقدت 3 أفراد أيضا.

ورصدت الوزارة فقدان فردين من كل من عوائل "التلباني، وعيسى، وعرفة، وأبو داير، وبركة، والزبدة، والمنسي".