محكمة الاحتلال ترد استئنافا ضد تمديد توقيف صحفيين مقدسيين

وطن: ردت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، يوم الأحد، الاستئناف الذي تقدم فيه المحامي ضد تمديد توقيف الصحفية زينة الحلواني والمصور الصحفي وهبي مكية.

وأفاد المحامي جاد القضماني أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي قدمه ضد توقيف الحلواني ومكية، وحددت جلسة لهما ظهر غد الاثنين في محكمة الصلح.

كما ردت المحكمة اليوم الاستئناف ضد تمديد توقيف الشاب محمد عبيد من قرية العيسوية، الذي اعتقل يوم الخميس الماضي مع الصحفيين بعد الاعتداء عليهم في حي الشيخ جراح.

وأضاف القضماني أن المحكمة ألزمت الشرطة بإبراز تسجيلات الفيديو الموجودة على أجسادهم أمام محكمة الصلح غدا.

وكانت محكمة الاحتلال وجهت ضد الحلواني ومكية تهمة الاعتداء على الشرطة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضح القضماني للمحكمة أن كاميرات الصحفيين المحلية والعالمية وثقت الاعتداء الهمجي الذي مارسته قوات الاحتلال ضد الصحفيين خلال اعتقالهما، وأصيب المصور وهبي مكية بنزيف في رأسه جراء الاعتداء عليه.