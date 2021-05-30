5 مليون دولار صافي أرباح البنك الوطني الموحدة للربع الأول من العام 2021

وطن: أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية الموحدة للربع الأول من العام 2021، والتي أظهرت تسجيل أرباح بلغت ما يقارب 5 مليون دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 330% عن الربع الأول العام الماضي. حيث نمت معظم بنود الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ بنسب تجاوزت 50%. وأشارت البيانات المالية كذلك الى تراجع طفيف في قائمة المركز المالي للبنك من حيث الموجودات والمطلوبات، حيث بلغ مجموع الموجودات 2.74 مليار دولار أمريكي وودائع عملاء البنك 2.27 مليار دولار أمريكي.

وتعليقا على ذلك، أشار رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، الى ان النتائج المالية للربع الأول جيدة جدا وتدعو للتفاؤل بأداء مبشر للعام 2021، مؤكدا انها حققت الخطط المالية وكانت أفضل من المخططات في بعض البنود. وأضاف زريق ان هذه النتائج تدل على متانة البنك واستناده الى أسس صلبة لمواصلة تحقيق النجاحات ومسيرة النمو والتطور المرسومة له. وأردف زريق ان البنك الوطني مستمر بالاستثمار والبناء في فلسطين، حيث يوجد دائما آفاق واسعة للإنجاز والتقدم.

وأكد زريق أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعملان بشكل دؤوب على تعزيز الأطر التنظيمية ومعايير وضوابط العمل للمؤسسة، وخاصة الممارسات الفضلى لحوكمة الشركات التي يعمل البنك على تطويرها بمعايير عالمية، مشيرا انه تم قطع شوط كبير في هذا المجال في وقت زمني قصير.

ومن ناحيته، عزا الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل النمو الملحوظ في صافي الأرباح، الى النمو في إيرادات البنك التشغيلية بما فيها الفوائد وأرباح الخزينة والاستثمارات، بالإضافة الى تسجيل مخصصات غير متكررة العام الماضي للتحوط من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وخاصة المتعلقة بتأجيل أقساط قروض لدى البنك الإسلامي الفلسطيني المملوك بحصة مسيطرة من قبل البنك الوطني. وأكد خليل أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يتعافى من آثار أزمات وتحديات العام 2020، الأمر الذي يحتم علينا مواصلة التحوط لهذا الأمر.

وتطرق خليل الى استثمار البنك الوطني بالتكنولوجيا ومواكبته للتطورات الرقمية في الصناعة المصرفية العالمية، مشيرا الى ان البنك كان اطلق في الربع الأول من العام الحالي خدمتي الوطني اونلاين وموبايل بمميزات جديدة، تسمح للعملاء بإنجاز معاملاتهم المصرفية والتحكم بأرصدتهم وحساباتهم عن بعد، دون الحاجة لزيارة الفروع لإتمام ذلك وبأعلى معايير الجودة والأمان. وأضاف خليل، ان البنك يعمل أيضا على تحديث نظامه البنكي لتعزيز فاعليته للاستجابة للتطورات الرقمية، وانه سيطلق قريبا المزيد من الخدمات الرقمية التي ستكون الأولى من نوعها في فلسطين.