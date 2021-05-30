رسالة الى بلينكن

كتب: رامي مهداوي

عزيزي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأتي جولتك للمنطقة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وما قبله من اقتلاع أهل حي الشيخ جراح وبطن الهوى والإعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى من أجل الترويج وترسيخ ما تم تسميته من قبل المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون بكلمة "التهدئة" بعد وقف إطلاق النار، لن تدوم التهدئة حسب وجهة نظري لأسباب كثيرة واضحة أهمها أن حركة "حماس" لن ولم تبقى كما كانت قبل العدوان على الصعيد الداخلي أو الخارجي وحتى مع الإحتلال ذاته.

سيد بلينكن أتمنى أنك تتذكر بأنه لا يوجد حوار هادف من الأساس بيننا وبين حكومة الإحتلال الإسرائيلية اليمينية التي يرفض العديد من السياسيين علانية فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، بالتالي لن تكون أي حكومة يمينية إسرائيلية مستعدة أو/و قادرة على تجديد عملية سياسية تتطلب مفاوضات مع قيادة السلطة الفلسطينية حتى ولو بنسبة صغيرة.

هل تعلم عزيزي بلينكن بأن الإحتلال الكولونيالي الإسرائيلي قائم على سرطان استيطاني على الأراضي الفلسطينية وضمها بشكل مستمر لم يتوقف ودون أي رادع لسنوات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى الى تضاعف عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية سبعة أضعاف منذ التسعينيات، معنى ذلك انه لا مصلحة لليمين الإسرائيلي في متابعة تحقيق الدولتين المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو عام 1993. ومع كل ذلك يقوم الإحتلال بتهميش وإضعاف وخنق السلطة الفلسطينية!!

سيد بلينكن معنى ذلك بدون تجميل الكلمات أن إسرائيل تخلت عن التسوية التفاوضية منذ سنوات بالإضافة الى التوسع الاستيطاني والترحيل القسري للعائلات الفلسطينية في القدس الشرقية وقرى الضفة الغربية، ما جعل وسيجعل الامور بتأزم وإنفجارات لا مفر منها.

ذلك جعلنا كشعب حي أن نتوحد أمام الإحتلال فكان الإضراب العام في الداخل، وفي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. هو بصيص عهد جديد لشعب يعاني من السياسات العنصرية الإحتلالية، حاولنا أن نقول للعالم ولإسرائيل بأن هذا الثمن مقابل سياساتكم العنجهية، فالشارع الفلسطيني لم يقبل الهزيمة حتى هذه اللحظة حتى ولو كان ساكن صامت.

للأسف أقول لك بأنك لن تأتي بجديد خلال فترة وجودك بهذا المنصب، بل ستعيد ما سبق أن سمعناها من كل الرؤساء الأمريكيين ووزراء الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وستُعبر كما هو معروف عن موقف واشنطن مما يسمى "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" ولن تتحدث عن إحتلال!!، ورغبة واشنطن بعودة مسار المفاوضات وقيام دولة فلسطينية، وضرورة إنعاش الضفة وغزة اقتصاديا، وإعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية نبذ العنف، وحماية الأبرياء.

أتمنى لك النجاح في المهمة، وأن لا تكون زيارتك وزياراتك المُستقبلية مصيرها الفشل، متمنياً أن لا تكون جولاتك في سياق جولة

علاقات عامة، لتثبت أن واشنطن غير منحازة بعكس إدارة ترامب؟! وأن لديها رؤية لحل القضية الفلسطينية.

في النهاية، اسمح لي أن أقول لك ماذا يقول الشارع الفلسطيني بخصوص إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بأنها على الأرجح سوف تغادر الإدارة موقعها مثل غيرها من دون أن تحقق شيئا، كما أن الإدارة الحالية وكل ما يهمها هو تهدئة الأوضاع في فلسطين خلال الفترة المقبلة فقط لا غير.