محكمة الاحتلال في عوفر تصدر قراراً بالسجن الفعلي لمدة 21 شهراً بحق الطالبة ربا عاصي

وطن: حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، على الطالبة ربا عاصي "21 عاما" بالسجن الفعلي لمدة 21 شهراً وغرامة مالية تقدر بـ3000 شيكل.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت عاصي من منزلها في بلدة بيتونيا بتاريخ 9/7/2020، وجرى نقلها إلى "عوفر" وتعرضت للاستجواب والتنكيل خلال عملية الاعتقال، وقضت ما يقارب 21 يوماً في زنازين سجن"هشارون"

ويذكر أن الأسير عاصي، هي طالبة في جامعة بيرزيت بتخصص علم اجتماع في سنتها الثالثة.