بلدية غزة: الأضرار التي سببها العدوان في البنى ما زالت غير قابلة للحصر الدقيق

وطن: أكدت بلدية غزة أن الأضرار التي تسببها القصف "الإسرائيلي" لمرافق البلدية والطرق والبنية التحتية خلال العدوان الأخير ما زالت غير قابلة للحصر الدقيق حيث تتكشف أضرار جسيمة حلت بالبنية التحتية يوماً بعد يوم.

وقالت البلدية في تصريح صحفي صدر عنها، اليوم الأحد، إن مرافق البلدية والطرق والبنى التحتية التي تم استهدافها خلال العدوان هي مرافق مدنية بحتة مسخرة لتقديم الخدمات الضرورية والإنسانية لأهالي المدينة، ولا يوجد أي مرفق من المرافق يستخدم لأي غرض غير مدني بالمطلق.

وأكدت البلدية على أن اهتماماتها الأساسية تنصب كلها على الخدمات الأساسية ذات الطبيعة المدنية مثل حفر الآبار وإمدادات المياه والصرف الصحي وتمهيد الطرق وشبكات الإنارة.

وشددت على أن تصريحات المسؤولين فيها تركز فقط على الأضرار التي حلت بالبنية التحتية التي تشرف عليها البلدية، ومجال اختصاص البلدية فقط، ولم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول في البلدية خارج هذا النطاق.

كما تدعو بلدية غزة وسائل الإعلام المختلفة لتحري الدقة عند نسب أي تصريحات للمسؤولين في البلدية في تقاريرها أو ما يصدر عنها، وعدم الزج بالبلدية في أي أخبار أو قضايا لا ترتبط بطبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية.

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