"هيئة الأسرى": نقل الأسير المضرب عن الطعام محمد عواد من معتقل "النقب" إلى عزل "إيله"

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال قامت بنقل الأسير المضرب عن الطعام محمد عواد (25 عاماً) من مدينة بيت لحم، من معتقل "النقب" إلى عزل "إيله".

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأسير عواد يواصل إضرابه لليوم 26 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، وكان قد أعلن إضرابه بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، بعد رفض محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

من الجدير ذكره أن الأسير عواد معتقل منذ تاريخ 25/10/2020، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمريّ اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وهو أسير سابق اعتقل أكثر من مرة، وهو نجل الشهيد عواد عواد.